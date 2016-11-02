خلال 24 ساعة.. ضبط 27 هاربًا من تنفيذ أحكام قضائية بمطار القاهرة

ضبطت مباحث مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، ٢٧ هاربًا من تنفيذ أحكام قضائية بالسجن، كما ضبطت ٥ حالات تسول وتزوير، خلال حملة أمنية فى الـ ٢٤ ساعة الماضية على المترددين على صالات السفر والوصول وقرية البضائع.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار – حسبما أفاد مراسلنا – بأن تمكن رجال المباحث برئاسة العميد محمد صلاح، تحت إشراف اللواء عبد الناصر حامد، مدير مباحث، من القبض على ٢٧ هاربًا من تنفيد أحكام قضائية، فضلًا عن ضبط ٥ متسولين ومحاولتي سفر بجوازات لا تخص الراكبين .

وأمر اللواء فهمي مجاهد، مدير أمن مطار القاهرة، باتخاذ الإجراءات القانونية مع الهاربين.