حبس المتهم بتصوير محكمة جنوب القاهرة 4 أيام لحين وصول تحريات الأمن الوطنى

كتب أحمد إسماعيل

قررت نيابة السيدة زينب برئاسة المستشار محمد سليم، رئيس النيابة، حبس المتهم بتصوير محكمة جنوب القاهرة 4 أيام على ذمة تحريات الأمن الوطنى.

وكشفت تحريات الأمن الوطنى عدم انتماء المتهم لأى فصيل سياسى أو تنظيمات إرهابية، وأكدت صحة أقواله، كما أمرت النيابة بإرسال القلم المستخدم فى تصوير المحكمة إلى مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية، لتفريغ محتوى الصور وإعداد تقرير بها.

ونفى المتهم فى تحقيقات النيابة معرفته أن القلم الذى بحوزته به كاميرا تصوير، مؤكدا أنه حضر للمحكمة للاستعلام عن قضية سب وقذف مقامة ضده من قبل طليقته .

من جانب آخر، قال العميد محمد الصغير قائد حرس مجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، إن المتهم بتصوير المحكمة مصرى ويعمل بدولة الإمارات.

وأوضح قائد حرس المحكمة فى تصريحات صحفية لـ"اليوم السابع"، أن المتهم يعمل بالتجارة فى دولة الإمارات، وحضر لمصر منذ فترة، وجاء للمحكمة للاستعلام عن الدعاوى المقامة ضده من طليقته، ومنها دعوى بالسب والقذف .

وكشف قائد الحرس عن محتوى الصور التى قام المتهم بتصويرها، مؤكدا أنها لبعض الغرف التى كان يستعلم فيها المتهم عن هذه الدعاوى بقلم محضرى السيدة زينب، مضيفا أن المتهم أنكر تصويره لهذه الأماكن، مؤكدا أنه لايعلم أن القلم الذى يضعه فى جيبه به كاميرا– على حد قوله- .

وكان حرس محكمة جنوب القاهرة، قد اشتبه اليوم أثناء تجول أحد الأشخاص داخل المحكمة بشكل مريب، وعقب استيقافه وتفتيشه عثر بحوزته على قلم به كاميرا، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت نيابة السيدة زينب بالواقعة والتى أمرت بما سبق .