الحكم بحبس رئيس مدينة دمياط الجديدة لعدم تسليمه وحدات سكنية لعاملين

دمياط ـ عبده عبد الباري

قضت محكمة كفر سعد، برئاسة المستشار محمود صالح، بحبس المهندس علاء منيع رئيس جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة، شهرا و500 جنية غرامة والعزل من الوظيفة.

وكان 32 من العاملين بمحكمة كفر سعد، أقاموا دعوى قضائية ضد منيع بصفته وشخصه، لرفضه تسليمهم الوحدات السكنية التي تم تخصيصها لهم.من جانبه قال المهندس علاء منيع رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، انه تم الاستئناف على الحكم.

وأوضح منيع، أن 32 من العاملين بمحكمة كفر سعد رفضوا تسديد قيمة الوحدات السكنية التي خصصت لهم، وطالبوا بالحصول عليها مجاناً، وهو الطلب الذي قوبل بالرفض التام لمخالفته نص القانون كما يعد اهدارا للمال العام، مضيفاً "ليس من سلطتي أو سلطة الوزير تسليمهم الشقق السكنية بدون مقابل".

وكشف منيع أنه عرض على الشاكين دفع 50% من قيمة الوحدات السكنية وتقسيط باقي المبلغ على عامين الا انهم رفضوا وطالبوا بدفع 10 % فقط وتقسيط باقي المبلغ على 20 عاما.

وأكد منيع رفضه طلبهم وإبلاغه هيئة المجتمعات العمرانية التي رفضت هي الأخرى تقسيط قيمة الشقق السكنية على 20 عاما.