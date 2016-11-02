رئيس " مياه الشرب" بأسيوط : لا داعى للقلق من عكارة مياه النيل

اسيوط - ضحا صالح

قالت المهندسة أمل جميل مدير العلاقات العامة والاعلام بشركة مياه اسيوط ، إن شركة المياه أعدت خطة عمل للتعامل مع موجة "عكاره" مياه النيل بسبب السيول التى تعرضت لها البلاد.

فيما أوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه أسيوط والوادى الجديد، أنه تم التنسيق مع إدارة صحة البيئة بمديرية الصحة والمسئوله عن مراقبة عينات مياه الشرب، لافتاً إلى أن العينات التي تم تحليها مطابقة للمعايير الصحية فى جميع المحطات الكبرى بالمحافظة.

وأشار إلى التنسيق مع جهاز شئون البيئة بالمحافظة لمراقبة المأخذ والتأكد من قدرة المحطات المشغله على إستيعاب نسبة العكاره، مبيناً أن عينات يتم سحبها كل 24 ساعة لترقب الموقف ومتابعته أولا بأول

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وتوقع ألا تزيد نسبة العكاره عن 200 وحده بناء على المعلومات والبيانات التنسيقيه التى تمت مع شركة سوهاج والتى وصلت إليها العكاره .

وطمأن صلاح المواطنين " لا داعى للقلق.. الشركة قادرة على استيعاب الموقف وأدارة الازمة دون أى تأثيرات".

وقال السيد سليم رئيس قطاع المعامل بالشركة، أن محطات المياه السطحية الكبرى تستطيع استيعاب العكاره حتى 500 وحدة .

وأفاد سليم، بمتابعة وتحليل مياه المأخذ بجميع المحطات الكبرى وعددها 8 محطات بواسطة معامل تابعة للمحطات وتحديد جرعات الكلور والشبه الواجب إضافتها للمياه للوصول أثناء مرحلة المعالجه للقيمة المسموح .