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صاحب محطة وقود غير مرخصة يلقى 9 طن بنزين وسولار داخل ترعة بسوهاج

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صاحب محطة وقود غير مرخصة يلقى 9 طن بنزين وسولار داخل ترعة بسوهاج صاحب محطة وقود غير مرخصة يلقى 9 طن بنزين وسولار داخل ترعة بسوهاج

>سوهاج محمود مقبول

شهدت قرية أولاد خلف، بمركز دار السلام بسوهاج، واقعة غريبة من نوعها حيث قام صاحب محطة وقود بدون ترخيص بإلقاء 9 طن سولار وبنزين فى الترعة المجاورة للمحطة والتى كان متحفظ عليها من قبل مباحث وصدر اليوم قرارًا من النيابة العامة ببيعها لصالح الجمهور اعتراضًا على القرار.

ترجع الواقعة إلى يوم 23 أكتوبر الماضى، عقب تلقى اللواء مصطفى مقبل مدير أمن سوهاج بلاغا من مباحث التموين يفيد ضبط المدعو "صالح .م" بقيم ناحية قرية أولاد خلف لإدارته محطة بنزين على رصيف بدون ترخيص وعدم وجود سجل 21 بترول وبداخلها 9 أطنان من البنزين والسولار تم تحرير المحضر اللازم والتحفظ على الكميات وتم تشميعها بالشمع الأحمر، والتوقيع بأنها فى عهدته الخاصة لحين صدور قرار النيابة العامة.

وعقب صدور قرار النيابة العامة اليوم ببيعها للجمهور، قام صاحب المحطة بفك الشمع الأحمر وسحب الكميات الموجودة وسكبها داخل ترعة مجاورة للمحطة.

انتقل اللواء أيمن الملاح حكمدار المديرية إلى مكان الواقعة وتم إخطار كافة الجهات المعنية من بيئة ورى ومسطحات ومجلس المديينة لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية المتعلقة بسكب مواد بترولية داخل مجرى مائى.

 


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