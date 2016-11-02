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الحكومة توافق على اتفاقية «أغادير» لتحسين الكفاءة الاقتصادية

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الحكومة توافق على اتفاقية «أغادير» لتحسين الكفاءة الاقتصادية الحكومة توافق على اتفاقية «أغادير» لتحسين الكفاءة الاقتصادية

مجلس الوزراء أرشيفية

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادى المعتمد بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر (اتفاقية أغادير)، وهم : ” – الاردن – تونس – المغرب”.

وتتمثل أوجه التعاون في منح تسهيلات جمركية للمشغلين الاقتصاديين فى تلك الدول، وتبادل قوائم المعتمدين منهم، والافادة بأي مستجدات تتعلق ببرامج الاعتماد لكل دولة، مع اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتيسيرعملية الرقابة الجمركية، وخفض معدلات زمن الافراج.

وتهدف الاتفاقية إلى إيجاد إطار تنظيمى لتطوير التعاون وإرساء آلية للتشاور حول المسائل الجمركية وتحسين الكفاءة الاقتصادية، فضلاً عن تعزيز القدرة التنافسية فى نقل البضائع بين الشركاء التجاريين.

ويأتي ذلك فى إطار دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول العربية المتوسطية، وتطويراً لسبل التعاون المشترك، من خلال اقامة منطقة للتبادل الحر بين تلك الدول.

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