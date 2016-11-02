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الحكومة توافق على منحة بـ2 مليار ين لتوريد أجهزة تعليمية للجامعة اليابانية

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الحكومة توافق على منحة بـ2 مليار ين لتوريد أجهزة تعليمية للجامعة اليابانية الحكومة توافق على منحة بـ2 مليار ين لتوريد أجهزة تعليمية للجامعة اليابانية

مجلس الوزراء أرشيفية

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية العربية واليابان، حول تقديم اليابانية منحة تصل قيمتها إلى 2 مليار ين ياباني للحكومة المصرية، لتنفيذ مشروع توريد أجهزة تعليمية وبحثية لصالح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.

 ويهدف المشروع إلى دعم الأداء والمحتوى التعليمي الذي ستقدمه الجامعة لطلاب مرحلة البكالوريوس بكلية الهندسة من خلال توريد الحكومة اليابانية للأجهزة والمعدات اللازمة لتوفير بيئة تعليمية متطورة للطلاب تقوم على إجراء التجارب والبحوث العلمية.

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