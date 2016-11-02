إعادة فتح القنصلية الأمريكية بالإسكندرية

أعادت القنصلية العامة للولايات المتحدة الأمريكية بالإسكندرية، فتح أبوابها رسميًا أمس الثلاثاء،

وأوضح القنصل العام “ستيفن فيكن” بهذه المناسبة، قائلًا: “كنّا نتطلع لهذا اليوم منذ عدة سنوات، ونحن سعداء لوجود مكان عمل لدينا لدعم أنشطتنا والتوسع فيها بالإسكندرية والمنطقة المحيطة بها”.

وأضاف:” أتطلع أنا وفريق العمل بالقنصلية إلى توثيق تعاوننا مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص حيث نعمل سويًا لتعزيز الفرص التعليمية والثقافية والاقتصادية لشعب الإسكندرية ومنطقة الدلتا بأكملها”.

وتعمل القنصلية على تعزيز التفاهم والشراكة المصرية الأمريكية من خلال برامج ومبادرات مثل منح “مهارات من أجل النجاح Skills for Success، ونادي المحادثة الشهير، والعمل مع المؤسسات التعليمية لتقديم ندوات عن المكتبة الإلكترونية، والدراسة في أمريكا.

وتأمل القنصلية – بافتتاح المكتب الجديد للقنصلية – في توسيع مستوى المشاركة وزيادة سبل التعاون مع الشعب المصري لتعزيز المصالح المشتركة في مجالات التعليم، والتنمية الاقتصادية تمكين المرآة، وريادة الأعمال.

وأضافت الملحقة الثقافية والإعلامية بالقنصلية “منتا مايدلي”، قائلةً: “ندعوكم للانضمام لنا منتصف شهر نوفمبر في الاحتفال بالأسبوع العالمي لريادة الأعمال وأسبوع التعليم العالمي بجدول حافل ملئ بالمحاضرات، والندوات والمسابقات، وعروض الأفلام”.