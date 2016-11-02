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حبس تلميذ جندته " الإخوان " لرصد سيارات الشرطة 4 أيام

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حبس تلميذ جندته " الإخوان " لرصد سيارات الشرطة 4 أيام حبس تلميذ جندته " الإخوان " لرصد سيارات الشرطة 4 أيام

>كتب كريم صبحى

أمر المستشار أحمد سلامة مدير نيابة الطفل بالقاهرة، بحبس تلميذ بالمرحلة الإعدادية جندته جماعة الإخوان الإرهابية، لرصد وتصوير سيارات الشرطة بمنطقة التبين،  4 أيام على ذمة التحقيق .

 وتسلمت النيابة تحريات الأمن الوطنى، والتى كشفت أن جماعة الإخوان الإرهابية استغلت طفلاً فى رصد وتصوير سيارات الشرطة  لتفيذ أعمال تخريبية يوم 11 نوفمبر.

 

وتبين من التحريات والتحقيقات، أن جماعة الإخوان الإرهابية استغلت المتهم كونه طفلا يبلغ من العمر 15 سنة، لإبعاد أعين الأمن عنهم، حيث يستخدم المتهم هاتفه فى تصوير سيارات الشرطة وإرسال الصور لعناصر الجماعة، لتفيذ عمليات إرهابية ضد قوات الشرطة، كما تبين من التحريات أن الطفل عثر بهاتفه على عدة صور لسيارات شرطة وإرسالها عبر الإنترنت لعناصر الجماعة الإرهابية.

 

 

 


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