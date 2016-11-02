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ناشطون سوريون: مخيمات النازحين عرضة لـ"كارثة إنسانية" جراء غزارة الأمطار

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ناشطون سوريون: مخيمات النازحين عرضة لـ"كارثة إنسانية" جراء غزارة الأمطار ناشطون سوريون: مخيمات النازحين عرضة لـ"كارثة إنسانية" جراء غزارة الأمطار

>دمشق (أ ش أ)

أفاد ناشطون سوريون، بغرق مخيمات النازحين فى محافظتى حلب وإدلب بشمال سوريا جراء هطول الأمطار.

ونقلت قناة (سكاى نيوز) اليوم الأربعاء، عن الناشطين قولهم- أن مياه الأمطار تسببت فى أضرار جسيمة، خاصة فى المخيمات العشوائية التى يقيمها النازحون فى مناطق حدودية مع تركيا، والتى تفتقر لأبسط مقومات البنية التحتية.

وأضاف الناشطون أن معاناة النازحين فى تلك المخيمات كبيرة جراء افتقارهم للغذاء والمواد الطبية، محذرين من تفاقم المعاناة وتحولها إلى كارثة إنسانية مع اشتداد البرد وهطول الأمطار بغزارة فى موسم الشتاء.


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