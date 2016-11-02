الكويت تؤكد استعدادها بدء مشاورات مع العراق حول المتبقى من التعويضات

الكويت ـ جنيف (أ ش أ)

أكدت دولة الكويت اليوم الأربعاء، رغبتها واستعدادها لبدء مشاورات مع العراق لمناقشة المبالغ المتبقية من قيمة التعويضات والبالغ قيمتها 4.6 مليار دولار.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن ذلك جاء فى كلمة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة الكويتية لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقى خالد أحمد المضف أمام الدورة الـ81 لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، وقال إن دولة الكويت مستعدة لبدء مشاورات مع العراق لمناقشة ذلك الأمر تحت رعاية اللجنة.

وأعرب عن استعداد دولة الكويت لتقديم المساعدة التقنية إلى العراق فيما يتعلق بالمطالبات المرفوعة أمام المحاكم العراقية بهدف معالجة هذا الملف وإغلاقه بشكل نهائى.

وأشار إلى أن الكويت دعمت طلبا عراقيا بتمديد فترة سداد المبالغ المتبقية من التعويضات حتى الأول من يناير 2018، وذلك دون المساس بأحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفق خطاب رسمى من الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتى إلى وزير الخارجية العراقى ابراهيم الجعفرى.

وأشاد بأداء لجنة الأمم المتحدة للتعويضات والتواصل المنتظم والمستمر من خلال الاجتماعات والزيارات للحفاظ على كيان واعمال اللجنة.