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السلطات الروسية تغلق مقر منظمة العفو الدولية فى موسكو

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السلطات الروسية تغلق مقر منظمة العفو الدولية فى موسكو السلطات الروسية تغلق مقر منظمة العفو الدولية فى موسكو

ارشيفية

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، بإغلاق السلطات الروسية مكتب منظمة العفو الدولية فى العاصمة موسكو خلال الليلة الماضية.

ونقلت “إيه بى سي” الأمريكية عن مدير المكتب سيرجي نكيتين، قوله إن العاملين بالمكتب اكتشفوا كسر الأبواب وعدم وجود أقفال عليها عند وصولهم للمقر صباح اليوم، مضيفة أن صورا تم تداولها أظهرت تعليق إخطار قانونى من سلطات العاصمة موسكو على الأبواب.

وفى السياق ذاته، أكد نكيتين أن المنظمة استأجرت المقر من سلطات مدينة موسكو لمدة تزيد عن 20 عاما.

يذكر أن العديد من منظمات حقوق الإنسان بروسيا شكت خلال السنوات الأخيرة من ضغط السلطات عبر طرق تشمل ترهيب العاملين بها والتلاعب بالقوانين المنظمة لعمل المنظمات غير الحكومية.

 

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