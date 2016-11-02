برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي يحيي "يوم العلم" بطريقة مبتكرة

أحيا برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي مناسبة يوم العلم الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة بطريقة مبتكرة، حيث قامت طالبات مدرسة ماريا القبطية النموذجية ومدرسة سكينة بنت الحسين للتعليم الثانوي للبنات بالتعاون مع مدرسة هيا بنت الحسين للتعليم الأساسي والثانوي للبنات في إمارة دبي، بتشكيل علم الدولة بالأجهزة المحمولة الذكية وتصويره من خلال الطائرات بدون طيار. ونفذ البرنامج هذه الاحتفالية من خلال فيديو قصير منشور عبر منصات التواصل الاجتماعي للبرنامج .

وفي هذه الاحتفالية الوطنية التي عكست تجذر الحس الوطني والشعور بالانتماء والفخر والولاء لرمز وحدة الوطن بقيام أجيال المستقبل بتجسيد العلم الوطني من خلال الأجهزة الذكية بإشراف برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي.

وقال المهندس محمد غياث، مدير عام برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي: "أود بهذه المناسبة أن أرفع أسمى آيات التبريكات إلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد، رئيس الدولة "حفظه الله"، وقيادتنا الحكيمة التي تولي التعليم أهمية قصوى، وتسخّر كافة الإمكانيات في الاستثمار في أبناء الوطن وصقل مهاراتهم ليقودوا مستقبلهم وهم متسلحون بالعلم والمعرفة، كما أردنا من احتفالنا اليوم أن نوصل رسالة مفادها أن حب الوطن ورموزه ينبغي أن يكونوا حاضرين في المدرسة التي نستقي منها أسمى معاني القيم وشتى العلوم، وفيها نرفع رايات علمنا كل صباح خفّاقة".

وأضاف: "أرادت طالباتنا أن يعبّرن عن امتنانهن لوطنهن الإمارات هذا العام بشكل مبتكر ومختلف، وبلغة المستقبل التي تخطو لها دولتنا الحبيبة بخطى متسارعة، بما يشكل تطبيقا عمليا لمفهوم "متحدون بالمعرفة" الذي نصت عليه رؤية الإمارات 2021".

>

> وتعكس احتفالية يوم العلم مدى التلاحم الوطني الذي يسود كافة أرجاء الدولة، وهي تأتي تلبية للدعوة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، قبل ثلاث سنوات وتحديدا في عام 2013، حيث وجه سموه الدعوة لشعب الإمارات والمقيمين على هذه الأرض الطيبة البدء بحملة وطنية وشعبية شاملة ومستمرة، احتفالا بـ "يوم العلم" الذي يصادف ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئاسة الدولة.