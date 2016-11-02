الحكومة: لا تعويم للجنيه بعمليات حجز تذاكر الطيران من الخارج

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بتعويم شركة مصر للطيران للجنيه المصري خلال عمليات حجز تذاكر الطيران من الخارج للسفر على طائراتها، تواصل المركز مع الشركة القابضة لمصر للطيران، والتى أكدت أنها أنباء غير دقيقة وأنها لم تقم بتعويم الجنيه المصرى خلال عمليات حجز تذاكر الطيران من الخارج.

وأشارت الشركة إلى أن ما حدث هو اتخاذ إجراء تنظيمى ضد عمليات الإتجار فى العملة، نظرًا للجوء بعض المصريين بالخارج بحجز تذاكر العودة من مصر، بهدف التحايل والاستفادة من فرق سعر صرف العملة.

وأوضحت الشركة أنه تم إضافة رسوم على تذاكر الطيران المحجوزة لرحلات تبدأ من الخارج إلى مصر، ويقومون بحجز تذاكرهم من مصر بالعملة المحلية بواسطة ذويهم، موضحة أن مبيعات مكتب مصر للطيران بالخارج تراجعت بنسبة 20%، ما يمثل خسارة مالية للشركة فى العملات الحرة، ولذلك قررت الشركة وضع رسوم لإيقاف نزيف العملات الحرة الضائعة على الدولة، وليس على مصر للطيران فقط، مشيرة إلى أن الزيادة تختلف طبقًا للجهة القادم منها الراكب، وليست لها علاقة بأسعار الدولار فى السوق السوداء أو الأسواق الرسمية.

وفى النهاية، أوضحت الشركة أن هذا الإجراء يأتى بهدف المحافظة على الإيرادات من العملة الأجنبية، محذرةً من المحاولات التى يقودها البعض للإضرار بالاقتصاد المصرى بدعوى قيام الشركة بتعويم الجنيه.