سوبرمان الدولة البديلة بقلم| أماني إبراهيم

كان يطلق قديمًا مسمى إدارة الطوارىء.. كمصطلح لحماية المدنيين من الهجمات العسكرية التي تأتي من الخارج في أوقات الحرب، إلى أن تطور هذا المصطلح ليشمل الحماية المدنية أي حماية السكان من الكوارث الطبيعية والبشرية في أوقات السلم، وهو مايُشار إليه الآن بمفهوم إدارة الأزمات التي عجزنا عن تطبيقها داخل الوطن العربي عامة، ومصر خاصةً، من تغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية ليصبح سوبرمان الوقت الحالي هو الإعلام البديل، والذي ينفذ ما تعجز الحكومة المصرية عن تنفيذه في القرن الواحد والعشرين.

الإعلام البديل، أصبح القوة الساحرة التي أصبحت أنا شخصيًا – ككاتب إعلامي – لا أعلم إن كانت قوى ريحها طيب أم ريحها خبيث، فهي القوى الكاشفة للحقائق والمستور وهو المعترض وهي الظالم والمظلوم الحكم والقاضي هو المرآه العاكسة لكل أحداث الحياة المصرية، وأُشير هنا إلى الإعلام المرئي بالتحديد الذي يعشقه المشاهد المصري، ويعتبره المرآه التي يرى فيها نفسه ومنفسًا لكل انتقاداته وإيجابياته فيوم يكون رأيه في نفسه أنه أعظم شعب في الدنيا وآخر أنه من أسوأ شعوب العالم، وذلك استنادًا للأحداث اليومية التي يتعرض إليها من تقصير في تقديم الخدمات أو إيجابيات يلمح فيها وجه آخر للتفاؤل إلى أن أصبح مصطلح إدارة الأزمات في مصر يؤكد على البعد السياسي والأمني بدلًا من اتخاذ التدابير لتفادي تلك الكوارث وعلاجها بسرعة في حال حدوثها فعلى سبيل المثال أزمة حليب الأطفال ظهر المارد المنقذ وسند الشعب المصري والمتمثل في مؤسسة القوات المسلحة في انقاذ المصريين وأطفالهم من جشع مستوردي حليب الأطفال وسوء تخزينه لحل أزمة نقص حليب الأطفال في الأسواق المصرية.

وعلى الرغم من أن هذا الموقف يُعد موقفًا نبيلًا من مؤسسة وطنية عريقة إلا أنها تعرضت أيضًا إلى الكثير من النقد بأن دورها يتمثل في حماية الوطن من الأعداء الطامعين في أرضها وخيراتها متناسين هؤلاء النقاد أن أهم عنصر من خيراتها هو الأنسان المصري الذي تسعى في حمايته القوات المسلحة … نهاية بكارثة رأس غارب من اعصار السيول المدمرة في حين انه لم يظهر في الأفق منقذ سوى الأعلام في صور البرامج التي قامت بزيارة راس غارب ومحاولات الأنقاذ لكل المتضررين وطرح مبادرات للاغاثة من خلال الشعب على شكل تبرعات عينية او مادية لحل تلك الأزمة … هل يعقل هذا !!.. أين الدولة اين الحكومة التي تستظل بظلها المؤسسة الأعلامية التي طالما ما نلقي عليها اخطآنا وهل يعقل ان يكون الأعلام اسرع في الأغاثة من مؤسسات الدولة للعناية بمواطنيها ؟؟!! اختلت القوى والموازيين .

يعيش الشعب المصري منذ عصور بعقدة حصوله لحقوقه من خلال التبرعات وصناديق الرعاية وتزداد شكواهم يوما بعد يوم ضاربين بعرض الحائط دور الحكومة المصرية في تحقيق الحياة الكريمة للمواطن المصري … فلماذا نترك المجال ان تظهر قوة بديلة عن قوة الحكومة متمثلة في الأعلام وصناديق التبرعات من جيوب المصريين دون التطرق الي الحلول الجذرية للكوارث واسبابها بل ان فكرة الكوارث اصبح صانعها هو الأنسان في حد ذاته حين يتطور موقفا او ازمة بسيطه الي ازمة معقدة سببها المواطن المصري نفسه ففي انعدام الوعي بالمخاطر وضعف البنية التحتية لاسترتيجيات الدول العربية تزيد الأمورا تقعيدا وصعوبة وضعف الميزانيات المخصصة لمواجهة الأزمات وذلك بسبب ضعف الوعي الثقافي والتعليمي على الرغم من ثراء الدولة بخيراتها الا انها تعجز تماما عن ادارة تلك الخيرات وتحويلها الي داعم اقتصادي يزيد من قوة الدولة عالميا وداخليا ليصبح الأعلام المرئي هو همزة الوصل بين مصر والعالم لبث ضعف الحكومة المصرية في ادارة ازمات شعبها وارى ان “ريحة البر ولا عدمه ” يعني يا “روح مابعدك روح ” فاذا لم تسرع الحكومة في تجاوز الكوارث والأزمات فالمواطن في عرض من يحمي روحه من الموت المحقق هذا عوضا عن ان الكوارث قد تتخطى الحدود لتصبح عابره للحدود نحن لسنا بحاجة لدعم المنظمات الخارجية وان كانت شيئا ليس بالسيء الا الأعتماد عليها كليا في حل الأزمات هو الحل الأسوأ واللجوء اليها في حال نقص بعض المصادراو الموارد الغير متاحة فلا يجوز ان تكون تلك الجهات المساعده جهات اساسية لدرجة القوة والسيطرة على بعض سياسيات الدول الأفريقية خاصة ….

أرد أن أتحقق الدولة المصرية باعا اجتماعيا ومدنيا وبالسيطرة على كل ما لديها بقوة على الحفاظ على الأنتماء المصري وان تتواجد جنبا الي جنب في كل الأزمات الداخلية والدولية ولتحقيق هذا لابد ان تحافظ عل وطنية المواطن المصري وكرامته بدعمه وتحقيق الأمن والآمان له ولأبنائه فهكذا تحيا وتدوم الأوطان.