الرئيس الفرنسي يجتمع بـ«مجلس الدفاع» لبحث مكافحة الإرهاب

عقد الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمجلس الدفاع والأمن الوطني لتقييم الإجراءات السارية بالأراضي الفرنسية لمواجهة التهديد الإرهابي.

وذكرت الرئاسة الفرنسية “الاليزيه” أن الاجتماع تتطرق أيضًا للعمليات الخارجية للقوات الفرنسية بالموصل فى العراق وسيرها وفق الأهداف المحددة.

وبحث مجلس الدفاع- كذلك- الدعم المقدم من فرنسا للقوات العراقية والكردية المشاركة فى الحرب على تنظيم “داعش” الارهابي، فضلا عن الحاجة الملحة لتوفير الحماية والمساعدة الانسانية للسكان المدنيين.

على جانب آخر، تناول مجلس الدفاع الوضع فى سوريا ومعاناة المدنيين جراء المعارك الدائرة، حسبما أفاد الاليزيه، مؤكدا ضرورة مواصلة الجهود على مختلف المستويات لتوصيل المساعدات الإنسانية وإجلاء المصابين فى أحياء مدينة حلب المحاصرة من قبل قوات النظام السوري وداعميه.