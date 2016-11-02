المعارضة السورية تطالب الرئيس اللبناني بسحب ميليشيات حزب الله من سوريا

طالب سالم المسلط، المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية، الرئيس اللبناني الجديد ميشال عون باتخاذ قرار سحب ميليشيات حزب الله اللبنانى من سوريا.

ودعا المسلط- حسبما ذكرت قناة “العربية” الإخبارية، اليوم الأربعاء، عون إلى أن يجنب لبنان المخاطر ويحرص على سلامته، وينأى به بعيدًا عن الأزمات الإقليمية، مشددًا على ضرورة وضع حد لمن زج لبنان فى صراعات خدمة لأجندات خارجية.

ويعتبر حزب الله اللبناني أحد أهم الميليشيات التى تدعم نظام الأسد فى حربه ضد الشعب السوري منذ نحو 6 أعوام، وتشارك ميليشيات حزب الله فى معظم المعارك الدائرة فى سوريا ضد الجيش السوري الحر، وتحاصر عددا من البلدات فى محيط العاصمة دمشق.