«الداخلية» تنشر أسماء وصور 10 هاربين وتخصص مكافأة لمن يرشد عنهم

واصلت وزارة الداخلية، الأربعاء، نشر أسماء وصور الهاربين من السجون والصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية، وخصصت مكافأة مادية لكل من يدلى بمعلومات لإلقاء القبض على الهاربين، وذلك إيمانا من الوزارة بأهمية الدور المجتمعى المشارك فى تحقيق رسالة الأمن.

وأعلنت الوزارة ، في بيان صادر عنها اليوم، أن الهاربين المطلوب ضبطهم هم كل من ” إبراهيم عبد العزيز محمد عوض “40سنة” مقيم بالهرم ، المحكوم عليه الهارب من السجن فى القضية رقم 2008/1707جنايات وادى النطرون بتهمة “إتجار فى المخدرات” ، وأحمد عبده حسن عبد المقصود “43سنة” مقيم بإمبابة، المحكوم عليه الهارب من السجن فى القضية رقم 2004/10766 جنايات الوراق بتهمة “إتجار فى المخدرات” ، وأحمد محمد إسماعيل محمد “52 سنة” مقيم بالعمرانية، المحكوم عليه الهارب من السجن فى القضية رقم 2008/14027جنايات العمرانية بتهمة “إتجار فى المخدرات”، وأحمد محمود عوض أحمد “59سنة” مقيم بإمبابة، المحكوم عليه الهارب من السجن فى القضية رقم 2008/31021جنايات إمبابة بتهمة “إتجار فى المخدرات”، وأسامة محمد عبد الخالق محمد “35سنة” مقيم بالصف، المحكوم عليه هارب من السجن فى القضية رقم 2007/36452جنايات حلوان بتهمة “إتجار فى المخدرات”.

وأضافت الوزارة أن من ضمن الهاربين أيضا المطلوب ضبطهم “أشرف محمد سرور سرور “52سنة” مقيم بالزيتون المحكوم عليه الهارب من السجن فى القضية رقم 2008/59جنايات الهارم بتهمة “قتل” ، وأمين فتحى أمين محمد “53سنة” مقيم بالنزهة ، المحكوم عليه الهارب من السجن فى القضية رقم 1996/538جنايات النزهة بتهمة “إتجار فى المخدرات”، وبلال بدوى محمد على “49سنة” مقيم بمصر الجديدة المحكوم عليه الهارب من السجن فى القضية رقم 2007/19070جنايات عين شمس بتهمة “إتجار فى المخدرات”، وجمعة سليمان عيد عقل “61سنة” مقيم بالمرج المحكوم عليه الهارب من السجن فى القضية رقم 2006/4جنايات القاهرة الجديدة بتهمة “إتجار فى المخدرات”، وحازم محمد محمد سليمان مقيم بعين شمس المحكوم عليه هارب من السجن فى القضية رقم 2008/21651جنايات عين شمس بتهمة “إتجار فى المخدرات”.

وناشدت وزارة الداخلية، المواطنين التعاون مع كافة الأجهزة الأمنية، والإدلاء بأية معلومات تُساعد فى إلقاء القبض على هؤلاء الهاربين؛ حيث خصصت الوزارة أرقام تليفونات (24888888 – 24884500 )، وكذلك أرقام تليفونات قطاع حقوق الإنسان (01126977222 -01126977333 – 01126977444 )، والخط الساخن رقم (138)، والبريد الإلكترونى الخاص بقطاع حقوق الإنسان e.humanrightssector@moi.gov.eg للتواصل مع المواطنين فى هذا الشأن ، مؤكدة إيمانها الكامل بوعى شعب مصر الذى يرسخ دائما حرصه على استقرار الوطن وإعلاء هيبة القانون.