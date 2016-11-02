زايد للإسكان يُطلق "القرار السريع"

أكد معالي الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان أن "البرنامج يسير وفق خطط وسياسات موائمة لتوجهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق سعادة المواطنين وذلك ترجمة لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله" بالارتقاء بالخدمات الحكومية وتحقيق تطلعات المواطنين وتوفير الحياة الكريمة وتحقيق الرفاهية والسعادة للمواطنين.

وقال معالي رئيس مجلس الإدارة، أنه "تماشياً مع رؤية الإمارات 2021 بالارتقاء في جودة حياة المواطنين وتوفير السكن الملائم للمواطنين المستحقين ضمن وقت قياسي، استحدث البرنامج نظام "القرار السريع" تحقيقاً لتطلعات المواطنين عبر اعتماد نظام تقديم الطلب على الدعم السكني في مدة زمنية لا تتجاوز 30 دقيقة عبر مراكز سعادة المتعاملين أو عبر الهواتف الذكية".

وأضاف النعيمي أن النظام يأتي في إطار حرص البرنامج على الارتقاء بجودة الخدمات وتحقيق مؤشر الأجندة الوطنية 2021 بالوصول بإسكان الشباب لرقم عالمي من خلال تلبية كافة طلبات الدعم السكني خلال سنتين من تقديم الطلب".

آلية التقديم على "القرار السريع"

> وأعلن البرنامج عن شروط وآلية التقديم على "القرار السريع" من خلال خطوات سهلة أطلق عليها البرنامج "سعادتك قرار" وتعتمد الشروط على أن يكون مقدم الطلب مواطناً متزوجاً، وألا يكون مقدم الطلب مالكاً لمسكن مهما كان وضعه الإنشائي ولا يعتبر طالب استكمال مسكن قيد الإنشاء مالكاً لمسكن، وأن يكون الدخل الشهري لمقدم طلب الدعم السكني من جهة حكومية أو شبه حكومية.

كما يجب على مقدم الطلب إرفاق الوثائق الرئيسية الأصلية مع الطلب المقدّم وهي: جواز السفر والهوية وخلاصة القيد وشهادة الراتب وشهادات إثبات الأملاك حسب كل إمارة وشهادة الرخص التجارية.

وقال المهندس محمد أحمد المحمود المدير التنفيذي لشؤون الإسكان بالبرنامج، إنه يمكن لمقدم طلب القرار السريع الاستفادة من هذه الخدمة عن طريق بناء مسكن جديد أو شراء مسكن جاهز عن طريق تقديم الطلب إلكترونياً وتحديد موعد لاستلام رسالة الموافقة عند تقديم المستندات والوثائق الأصلية في أحد مراكز سعادة المتعاملين.

وأشار المحمود إلى إمكانية تقديم طلب رسالة الموافقة عن طريق زيارة مراكز سعادة المتعاملين مباشرة بمقر البرنامج بدبي ورأس الخيمة والفجيرة وتقديم المستندات والوثائق المطلوبة ثم التدقيق على المستندات واستلام رسالة الموافقة خلال 30 دقيقة التي تؤهل مقدم الطلب لإتمام إجراءات البناء والمتابعة مع الجهات المعنية لصرف الأرض السكنية وإتمام إجراءات إصدار رخصة البناء والتعاقد مع المقاول.