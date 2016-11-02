مصرع عربي وإصابة آخر في حادث سير برأس الخيمة

لقي شاب " 19 " عاماً عربي الجنسية مصرعه فجر اليوم، فيما أصيب شاب من جنسية عربية أخرى " 19 عاماً" بإصابات بليغة في حادث انحراف مركبتهما التي كانا يستقلانها معاً في أحد طرق إمارة رأس الخيمة.

وتفصيلاً، يشير العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي، مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، إلى ورود بلاغ لغرفة العمليات بالقيادة العامة عند الساعة 3:00 فجراً، يفيد بتعرض مركبة لحادث انحراف ثم صدم عامود إنارة وبداخلها شخصان.

وعلى الفور تم تحريك دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف والإنقاذ وسيارات الإسعاف الوطني لمكان البلاغ، وتبين أن أحدهما قد فارق الحياة متأثراً بإصاباته البليغة، فيما تم نقل الآخر ويدعى إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، حيث كانت إصابته بليغة، وتم تحويل ملف الحادث إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وناشد الحميدي جميع سائقي المركبات بضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة خاصة في الفترة الليلية لتدني مستوى الرؤية، ودعا الجميع بالتقيد بالأنظمة والقواعد المرورية المعمول بها على مستوى الدولة للحفاظ على أرواحهم وأرواح جميع مستخدمي ومرتادي الطرق.