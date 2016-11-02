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مصرع عربي وإصابة آخر في حادث انحراف مركبتهما برأس الخيمة

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مصرع عربي وإصابة آخر في حادث انحراف مركبتهما برأس الخيمة مصرع عربي وإصابة آخر في حادث انحراف مركبتهما برأس الخيمة

   لقي شاب " 19 " عاماً عربي الجنسية مصرعه فجر اليوم ، فيما أصيب شاب من جنسية عربية أخرى يدعى " 19 عاماً" بإصابات بليغة في حادث انحراف مركبتهما التي كانا يستقلانها معاً في إحدى طرق إمارة رأس الخيمة .

وتفصيلاً ، يشير العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي ، مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة ، إلى ورود بلاغ لغرفة العمليات بالقيادة العامة عند الساعة 3:00 فجراً ، يفيد بتعرض مركبة لحادث انحراف ثم صدم عامود إنارة وبداخلها شخصان ، وعلى الفور تم تحريك دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف والإنقاذ وسيارات الإسعاف الوطني لمكان البلاغ ، وتبين بأن أحدهما وهو "خ" قد فارق الحياة متأثراً بإصاباته البليغة ، فيما تم نقل الآخر ويدعى "م" إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ، حيث كانت إصابته بليغة ، وتم تحويل ملف الحادث إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة .

وناشد الحميدي جميع سائقي المركبات بضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة خاصة في الفترة الليلية لتدني مستوى الرؤية ، ودعا الجميع بالتقيد بالأنظمة والقواعد المرورية المعمول بها على مستوى الدولة للحفاظ على أرواحهم وأرواح جميع مستخدمي ومرتادي الطرق .

 

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