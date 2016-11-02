سفينة إماراتية جديدة تحمل قطع غيار لقطاع الكهرباء ترسو بالمكلا

قدمت دولة الامارات اليوم دفعة جديدة من قطع الغيار والفلاتر الخاصة بقطاع الكهرباء في إطار جهودها الرامية لحل مشكلة انقطاع الكهرباء في مديرية المكلا في اليمن.

وقال رئيس فريق الامارات الإغاثي بحضرموت مطر الكتبي إن السفينة التي رست على رصيف ميناء المكلا بساحل حضرموت تأتي امتدادا للجسر البحري الإغاثي الذي تقدمه دولة الامارات العربية المتحدة عبر هيئة الهلال الأحمر الاماراتي لتنفيذ حزمة من المشاريع الإغاثية تلبية لاحتياجات المجتمع اليمني التعليمية والطبية اضافة الى دعم مشاريع البنية التحتية في محافظات عدة ومنها محافظة حضرموت التي تعمل بها هيئة الهلال الاحمر الاماراتي حاليا وفق خطة مزمنة تفضي إلى تطوير آليات العمل والحركة والانتشار في مناطق المحافظة المترامية الأطراف.

وأضاف أن هذا الشحنة تعد الرابعة المقدمة إلى كهرباء ساحل حضرموت والمكونة من قطع غيار وفلاتر تهدف الى صيانة المولدات الكهربائية المركزية والمحطات المتهالكة في سبيل إصلاح واستقرار المنظومة الكهرباء بمديرية المكلا في إطار دعم الكهرباء وتخفيف العبء على المواطنين اليمنيين من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي الذي أصبح هاجس خوف لديهم.

وأكد ان الهيئة مستمرة في تقديم مشاريعها الإنسانية في كافة الجوانب الإغاثية والصحية والتعليمية وغيرها انطلاقا من واجبها في مساعده أهالي حضرموت لتدعيم وتطوير مشاريع البنية التحتية والاقتصادية.

من جانبه أشاد مدير عام كهرباء ساحل حضرموت المهندس مانع يسلم بن يمين بمواقف دولة الامارات الداعمة للشعب اليمني وبدور هيئة الهلال الأحمر الإماراتي التي تواصل جهودها الإنسانية والاغاثية للتخفيف عن كاهل المواطنين اليمنيين خاصة ما يمس حياتهم اليومية مثل الكهرباء التي تعاني تدهورا وانقطاعات مستمرة.

وقال إن الإمارات وضعت بصمات بيضاء ناصعة ستظل خالدة في ذاكرة المدينة.

شاكرا هيئة الهلال الاحمر الاماراتي على الجهود الإنسانية المبذولة لإعادة الحياة للمدينة وتقديم مشاريع البنية التحتية بحضرموت.