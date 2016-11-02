جامعة بني سويف تحتفل باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة ‎22 نوفمبر

المراسل : محمد شعبان

وافق مجلس جامعة بني سويف في جلسته رقم (139) المنعقدة برئاسة الدكتور أمين لطفي رئيس الجامعة على إقامة الاحتفالية السنوية لليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، في 22 نوفمبر الجاري .

وأكد رئيس الجامعة، أنّ رسالة تمكين المرأة في أسرتها تتعدّى مهمّة التّربية إلى مهمة إعداد جيلٍ من الأبناء يحسن التّعامل مع مجتمعه ويحسن العطاء، فتزوّده بالمهارات الاجتماعيّة اللازمة لذلك، كما تبيّن حقّ المجتمع عليه، ويتشارك الأب هذه المسؤوليّة مع المرأة حتى يكون نتاج التّربية أفضل.

وأضاف لطفي، في بيان صادر عنه اليوم، أن الأمم المتحدة قد خصصت هذا اليوم بهدف رفع الوعي العام وحشد الناس في كل مكان لأحداث التغيير حول قضايا مناهضة العنف والتحرش بكافة صوره وأشكاله، لافتا إلى أن العنف ضد المرأة، وأنواع الأذى تنقسم إلى أذى جسدي، وأذى نفسي لها، ويشمل أيضًا التهديد بهذا الاعتداء، أو الضغط أو الحرمان التعسفى للحريات سواء حدث في إطار الحياة العامة أو الخاصة.

وأشار إلي أهمية احترام حقوق وآراء وطموحات المرأة كحقها في المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية وحقها في إبداء الرأي ومناقشته والأخذ به وحقها في تقلد المناصب والمقاعد البرلمانية، مؤكدًا حرص الدولة على إصدار سياسات وبرامج تحافظ على حقوق المرأة ومن أهمها تخصيص يوم 25 نوفمبر للاحتفال باليوم العالمي للمرأة لمناهضة العنف ضد المرأة.