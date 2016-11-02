تأجيل دعوى بطلان تغريم «باسم يوسف» 100 مليون جنيه لـ 21 ديسمبر

أجلت الدائرة 7 مدني، بمجمع محاكم بزينهم ، نظر دعوى بطلان إيداع عقد تحكيم دولي صادر بتغريم الإعلامي باسم يوسف، 100 مليون جنيه لصالح مجموعة قنوات مصر الى جلسة ٢١ ديسمبر المقبل للمذكرات.

يذكر أن أقام الإعلامي باسم يوسف، دعوى ببطلان إيداع حكم التحكيم الدولي رقم 941 لسنة 2013 الصادر من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي المطالب بدفع مبلغ 100 مليون جنيه لصالح شركة المستقبل للقنوات الفضائية والإذاعية “مجموعة قنوات مصر”.

وكانت قد قضت محكمة استئناف القاهرة، ببطلان حكم التحكيم الصادر ضد الإعلامي “باسم يوسف” بدفع 100 مليون جنيه وشركة كيوسوفت للبرمجيات المنتجة للبرنامج بالتساوي بدفعه إلى شركة المستقبل للقنوات الفضائية المالكة لقناة. Cbc التليفزيونية