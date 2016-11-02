أيمن أبو العلا: قرارات «الأعلى للاستثمار» انتصار على البيروقراطية

وصف أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، القرارات التى صدرت عن المجلس الأعلى للاستثمار، والذى عقد برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالجريئة، وتعتبر بمثابة خطوة جادة من أجل تشجيع الاستثمار والتصدى لمساوئ الجهازى الإدارى للدولة، وتحل مشاكل عدد كبير من المستثمرين.

وقال أبو العلا، فى تصريحات صحفية له، اليوم الأربعاء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى بهذه القرارات انتصر على البيروقراطية وحول الاستثمار ليصبح قضية وطن، فبدون إنتاج ومشروعات لن يستقيم الاقتصاد المصرى مهما كانت المؤشرات، مشيرًا إلى أن تلك القرارات ملزمة لكافة الجهات المعنية وهو مايتطلب التفعيل الفورى لتلك القرارات بعيدا عن البيروقراطية.

وأضاف أبو العلا، إلى أن الكرة الآن أصبحت فى ملعب الحكومة لتبدأ تطبيق قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وتعلن عن حزمة مشروعات جديدة تساعد فى جذب كثير من المستثمرين، مؤكدا أن القرارات تؤكد اتجاه الدولة لدمج الاقتصاد الموازى داخل الاقتصاد الرسمى وهو مطلب لطالما نادى به كثير من الخبراء والمتخصصين فى مجالا الاقتصاد.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن البرلمان فى جلساته هذا الأسبوع كان يصرخ من سياسات الحكومة ولكن الرئيس بادر وأنصت وخرج بقرارات من شأنها إعادة الأمل مرة أخرى للاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أن الخروج من الأزمة الحالية لن يكون إلا من خلال سياسات وقرارات حكومية من شأنها تحسين العلاقة بين الدولة والمستثمرين من ناحية وطمأنتهم على أى فرص للاستثمار داخل الدولة المصرية.

كما طالب ابو العلا بضرورة الإسراع فورا بإنشاء قاعدة بيانات اقتصادية حقيقية عن كل الأفراد والشركات داخل مصر، وخطة عمل واضحة لإعادة تدوير عجلة الإنتاج وحصر مشاكل المستثمرين والبدء فى حلها على الفور.

واقترح أن تتبنى الدولة سياسات واضحة من شأنها تحويل عام 2017 ليكون عاما للإنتاج فى مصر، فزيادة الإنتاج وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيساهم بشكل كبير فى حل الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر.