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ضبط 4 بنادق آلية والقبض على 10 من عائلتين ببنى سويف

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ضبط 4 بنادق آلية والقبض على 10 من عائلتين ببنى سويف ضبط 4 بنادق آلية والقبض على 10 من عائلتين ببنى سويف

>بني سويف :هانى فتحى

 

تمكنت مباحث الفشن جنوب بني سويف، من ضبط 4 بنادق آلية، وقبضت على 10 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بقرية القضابي التابعه لمركز الفشن جنوب بني سويف.

 

كان الرائد محمد إبراهيم رئيس مباحث الفشن، تلقي بلاغاً من أهالي قرية القضابي بنشوب مشاجرة بين عائلتين من أهالي قرية القضابي بالاسلحة النارية.

 

 وعلي الفور قام رئيس المباحث، يرافقة النقيبان محمد محروس وهشام عبد الوهاب معاونا المباحث، علي رأس قوة الي قرية القضابي، وتمكنا من القاء القبض علي 10 أشخاص من العائلتين اطراف المشاجرة.

 

كما تم ضبط 4 بنادق آلية بحوزة "نمر . س 20" سنه فلاح وبحوزته بندقية آلية و20 طلقة، و"سليم . س" 44  سنه فلاح وبحوزتة بندقية آلي و20 طلقة و"خالد . م" 25 سنه فلاح وبحوزتة بندقية آلي و12 طلقة، و"شحاتة . ع" 55 سنة فلاح وبحوزتة بندقية آلي و30 طلقة.

 

 وتبين تحقيقات المباحث، ان سبب المشاجرة  خلافات الجيرة ولهو الاطفال، وحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق .

 

    

 


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