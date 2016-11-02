برلماني عن إقالة «مدني»: دليل على حُسن العلاقات بين مصر والسعودية

قال النائب البدري أحمد ضيف، عضو مجلس النواب، إن” إقالة إياد مدني من منصبه كأمين عام لمنظمة التعاون الإسلامي خطوة تاريخية من المملكة العربية السعودية ومنظمة التعاون الإسلامي، حرصًا منهما على العلاقات التاريخية بين مصر والسعودية وعلى الرباط التاريخي بقوميتنا العربية والإسلامية”.

ووصف ضيف – وفقًا للبيان الصادر اليوم الأربعاء – الإقالة بأنها دليل على حسن العلاقه والنوايا الطيبة بين البلدين والشعبين المصري والسعودي، مشيرًا إلى أنها تجعل الدول الإسلامية والعربية تحذو هذا النهج حتى يمكن لم الشمل فيما بينهم، في ظل وجود تدخل أجنبي يسعى للفرقة بين الدول العربية وتقسيمها.

وطالب عضو مجلس النواب، الدول الإسلامية بأن تكون على قدر من الوعي الكامل لما يحاط بهذه المنظمات الدولية الإسلامية، مشيرًا إلى أن هناك مخططات تسعى لتقسيم القيادات الإسلامية العربية، وتعمل لإحداث شرخ في العلاقات بينهم، وهذا ينعكس على الدول مما يؤدي إلى تفتيتها في بعض القرارات.