سويسرا تتشدد بشأن هجرة الأوروبيين قبل محادثات مع ميركل

تبنى الرئيس السويسري، يوهان شنايدر أمان، اليوم الأربعاء، موقفًا متشددا من مسألة هجرة مواطني دول الاتحاد الأوروبي قبل اجتماع مقرر مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وأصر على عدم ربط هذه المسألة بمعاهدة أوسع ترغب بروكسل في إبرامها.

وفي مقابلة أذاعها تلفزيون “اس.آر.اف” قبل الاجتماع الذي سيعقد في برلين قال شنايدر أمان إن خطط سويسرا بشأن الحد من تدفق مواطني دول الاتحاد الأوروبي عبر منح السويسريين مزايا عمل تفضيلية ربما لن تحتاج لمزيد من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي.

ويتعين على سويسرا التي هي ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، أن تنفذ العام المقبل نتيجة استفتاء أجري عام 2014 طالب المشاركون فيه بتحديد حصص لعمال دول الاتحاد الأوروبي.

لكن تلك القيود ستمثل انتهاكًا لمعاهدات ثنائية أتاحت لسويسرا دخول السوق الموحد للاتحاد الأوروبي الذي يعتبر أكبر شريك تجاري لها بشروط أفضل في مقابل حرية الحركة لمواطني دول الاتحاد.

ويرغب الاتحاد الأوروبي في إحلال نحو 120 معاهدة ثنائية متعلقة بقطاعات مختلفة “باتفاق إطاري” جديد واسع سيدفع سويسرا تلقائيا لتبني الكثير من قوانين الاتحاد الأوروبي.

وقال شنايدر أمان الذي يتولى هذا العام الرئاسة الدورية للمجلس الاتحادي السويسري التنفيذي إن بلاده لن ترضخ لأي ضغط ينال من سيادتها.

وقال الرئيس السويسري “قبل كل شيء ستسمع ميركل مني أننا نرغب في ألا يضغط الاتحاد الأوروبي علينا للربط بين حرية الحركة والاتفاق الإطاري.”

ومن المقرر أيضا أن يطلع الرئيس المستشارة الألمانية ميركل خلال الاجتماع المخطط له منذ فترة طويلة على الوضع السياسي الحالي في سويسرا.