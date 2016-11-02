بدء محاكمة سائق وكمسري أتوبيس مدينة نصر المتسببين في قتل 10 أشخاص

بدأت محكمة جُنح أول مدينة نصر، اليوم الأربعاء، نظر أولى جلسات محاكمة سائق وكمسري أتوبيس حادث مدينة النصر، الذي أسفر عن مقتل 10 أشخاص، داخل غرفة المداولة.

ونسبت النيابة العامة، إلى الكمسري تهم القتل والإصابة الخطأ، فيما نسبت للسائق تهمة “علم ولم يبلغ”، حيث أخفى قيام الكمسري بقيادة الأتوبيس وقت الحادث.

وكشف تقرير الطب الشرعي، عدم تعاطي السائق والكمسري أي مواد مخدرة وقت الحادث.

وكانت مدينة نصر، شهدت – الجمعة الماضية – حادثًا مروريًا مروعًا، بعد اصطدام أتوبيس نقل عام بسيارة أجرة “ميكروباص” بسبب سير الأتوبيس عكس الإتجاه بسرعة جنونية، ما أسفر عن وفاة 10 أشخاص، وإصابة 7 آخرين.