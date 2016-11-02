إحالة 29 موظفًا للتحقيق العاجل لتغيبهم عن العمل ‎ببني سويف

المراسل : محمد شعبان

قرر محمد بكري رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا جنوب محافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، إحالة 29 موظفًا من العاملين بالوحدة المحلية والصحية ومركز الشباب في قرية الشنطور التابعة لدائرة المركز، للتحقيق بالشؤون القانونية بالوحدة، لتغيبهم عن العمل في الأوقات الرسمية .

وفاجأ رئيس مركز سمسطا الوحدة الصحية وعدد من المصالح الحكومية في قرية الشنطور، صباح اليوم، برفقة التفتيش المالي والإداري بالمجلس وقسم المتابعة، وتبين تغيب 10 من العاملين بالوحدة الصحية، و13 من العاملين بالوحدة المحلية، و3 من العاملين بمركز الشباب، و3 من العاملين بمكتب تموين القرية.

وقرر بكري إحالتهم للتحقيق لتغيبهم عن العمل بما يؤثر عن تقديم الخدمة للمواطنين .