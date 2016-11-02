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السلطات التركية تعتقل 137 أستاذًا جامعيًا آخرين على خلفية الانقلاب

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السلطات التركية تعتقل 137 أستاذًا جامعيًا آخرين على خلفية الانقلاب السلطات التركية تعتقل 137 أستاذًا جامعيًا آخرين على خلفية الانقلاب

ارشيفية

قالت محطة تلفزيون “سي.إن.إن ترك” إن السلطات التركية أصدرت أوامر بالقبض على 137 أستاذًا جامعيًا اليوم الأربعاء، بسبب الاشتباه بصلتهم برجل الدين فتح الله جولن الذي تقول أنقرة إنه وراء محاولة انقلاب لتوسع بذلك حملة أثارت قلق الجماعات الحقوقية والحلفاء الغربيين.

واعتقلت تركيا رسميًا أكثر من 37 ألف شخص وأقالت أو أوقفت عن العمل 100 ألف من العاملين بالحكومة والقضاء والنيابة والشرطة وآخرين في عملية تطهير غير مسبوقة.

وقالت “سي.إن.إن ترك” نقلا عن مكتب المدعي في أنقرة إن من بين أحدث المشتبه بهم تم بالفعل اعتقال 31 شخصا وإن 22 آخرين يُعتقد أنهم فروا إلى خارج البلاد. ولم يتسن الاتصال بمكتب المدعي للتعليق.

وفي مطلع الأسبوع أقالت تركيا أكثر من عشرة آلاف موظف حكومي بسبب صلاتهم المزعومة بكولن، وكان آلاف من أساتذة الجامعات والمدرسين وموظفي الصحة من بين من تمت إقالتهم بمقتضى مرسوم جديد وفقا لقوانين الطوارئ نُشر في ساعة متأخرة من مساء السبت.

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