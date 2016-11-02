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الطبيب الألماني «تسافاي» يعقد جلسة مع رئيس الأهلي

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الطبيب الألماني «تسافاي» يعقد جلسة مع رئيس الأهلي الطبيب الألماني «تسافاي» يعقد جلسة مع رئيس الأهلي

أرشيفية

زار الطبيب الألماني فولفارت تسافاي، رئيس وحدة العلاج الطبيعي والتأهيل بعيادات شون في مدينة ميونخ، مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صباح اليوم الأربعاء، وعقد جلسة مع الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، والدكتور أيمن الشربيني، عضو الجهاز الطبي بالنادي، للتعرف على طريقة سير العمل داخل الجهاز الطبي بالنادي.
> ويعقد تسافاي جلسة اليوم، مع المهندس محمو طاهر، رئيس النادي الأهلي، للإتفاق على طبيعة التعاون معه في المرحلة المقبلة.
> ورافق تسافاي، اللواء شمس، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، والدكتور مصطفى صدقي، استشاري العلاج الطبيعي ومنسق العمل بين النادي الأهلي وعيادات شون بميونخ.
> وسبق لتسافاي العمل من قبل بأندية بايرن ميونخ وفولفوسبورج الألمانيان، وأندية أخرى، كما كان أحد أطباء البعثة الأوليمبية الألمانية في دورة الألعاب الأوليمبية بريو دي جانيرو 2016.

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