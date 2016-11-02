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الحكومة العراقية تلحق مدارس «جولن» بوزارة التربية

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الحكومة العراقية تلحق مدارس «جولن» بوزارة التربية الحكومة العراقية تلحق مدارس «جولن» بوزارة التربية

فتح الله جولن

ألحقت بغداد المدارس التابعة لمنظمة “فتح الله جولن” الإرهابية بوزارة التربية العراقية، وستقوم بتعيين مدرسين عراقيين للعمل بها.

وقالت مصادر في وزارة التربية العراقية، إن عملية دمج 9 مدارس تابعة للمنظمة في عدة مدن عراقية، “بدأت بالفعل، وعندما تنتهي ستلحق تلك المدارس بشكل كامل بالوزارة”.

وأوضحت المصادر، أن تلك المدارس “كانت تستخدم اللغة الإنجليزية في العملية التعليمية، إلا أنه يتم حاليًا تدريس المنهج العراقي باللغة العربية، وبعد إتمام عملية إلحاقها بالوزارة، وتعيين مدرسين عراقيين، ستعود إلى التدريس باللغة الإنجليزية مرة أخرى”.

وأضاف المسؤولون أن الوزارة “ستنسق مع السفارة التركية في بغداد، ووزارة التربية التركية، فيما يتعلق بالمنهج الذي سيتبع في المدارس، والكادر التربوي الذي سيعين بها”.

وفي 16 أكتوبر الماضي أصدرت وزارة التربية العراقية، مرسومًا يقضي بتطهير تلك المدارس من عناصر منظمة فتح الله غولن، وإلحاقها بالوزارة.

وقال السفير التركي في بغداد فاروق قايمقجي: “الجهود التركية بخصوص تلك المدارس، والتي بدأت قبل عامين ونصف، بدأت تؤتي ثمارها”.

وأضاف السفير: “من المخطط تبادل الزيارات بين وفود من وزارتي التربية التركية والعراقية ووقف المعارف التركي (رسمي)”.

وأكد السفير أن تركيا ستواصل دعم العراق في جميع المجالات، وبينها المجال التعليمي.

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أونا

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