موجز أخبار مصر للساعة 1 ظهرا .. الإسكان تخصص 600 شقة لمتضررى السيول

نشر الموقع الالكترونى " لليوم السابع" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها تخصيص الإسكان 600 شقة لمتضررى السيول ، والقبض على تلميذ إعدادى يستخدمه الإخوان لتصوير ورصد سيارات الشرطة بالتبين وفيما يلى عرض لأهم الأخبار

قال السفير الألمانى يوليوس جيورج لوى، إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لديها رغبة فى زيارة مصر، لكن ليس هناك موعد محدد نظرا للموقف الحالى داخل ألمانيا.

وأوضح خلال مؤتمر صحفى عقد صباح اليوم، الأربعاء، فى مقر السفارة فى القاهرة إن الموقف الداخلى فى ألمانيا معقد بعض الشئ على المستوى الوطنى والأوروبى وحتى الدولى.

قال السفير الألمانى فى القاهرة يوليوس جيورج لوى، إن ألمانيا مستعدة لدعم مصر لتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية.

وأشار خلال مؤتمر صحفى عقد بمقر السفارة الألمانية صباح اليوم، الأربعاء، إلى أنه تأثر كثيرا بعزم الحكومة المصرية على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

أمر المستشار أحمد سلامة مدير نيابة الطفل بالقاهرة، بحجز تلميذ بالمرحلة الإعدادية تستخدمه جماعة الإخوان الإرهابية، لرصد وتصوير سيارات الشرطة بمنطقة التبين، وذلك لحين وصول تحريات الأمن الوطنى.

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، إن المحافظة تخلو من أزمة السلع التموينية من سكر، زيت، أرز، وغيرها من السلع الأساسية التى يحتاجها المواطن يومياً .

وأكد "الغضبان"، خلال اجتماعه بالمجلس التنفيذى لبورسعيد، باجتماع تحت عنوان "مشروع إعداد المخطط الاستراتيجى"، أنه قد اشترى 40 طن سكر من خلال الجهاز التنفيذى للمحافظة، وتم بيع طن ونصف منها فقط.

كشف تمام سلام رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، اختار الرئيس سعد الحريرى لرئاسة الحكومة الجديدة.

وأضاف تمام عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، بعد لقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أكد أنه اختار الرئيس سعد الحريرى لرئاسة الحكومة وشدد على ضرورة تأليف حكومة وطنية.

قال السفير الألمانى جوليوس جيورج إنه فيما يتعلق بالموقف السياسى الداخلى فى مصر، فإنهم يتابعون الوضع الأمنى والاقتصادى الراهن فى البلاد، كما يتابعون التطورات على المستوى الاقتصادى والاستثمارى حيث يجرى مناقشة القضايا على مستوى وطنى داخل مصر.

أكد المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أنه سيتم صرف العلاوة الدورية للعاملين بالدولة اعتباراً من شهر يوليو 2016، بأثر رجعى، بمجرد صدور قانون الخدمة المدنية من الرئاسة، والمتوقع خلال أيام، إن لم يكن ساعات.

قال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، إنه عرض على اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء تقرير حول موقف سير العمل بالمشروعات المقامة فى المحافظة، لافتا إلى أن الاجتماع ناقش تقرير حول أزمة السيول التى تعرضت لها المحافظة مؤخرًا.

صل منذ قليل وفد اللجنة البرلمانية الخاصة، المشكلة لزيارة الأماكن المتضررة، جراء السيول الأخيرة بمحافظات البحر الأحمر وقنا وسوهاج، برئاسة النائب مصطفى بكرى، إلى منطقة حى المعاشات برأس غارب.

واستقبل الأهالى المتضررين من السيول وفد مجلس النواب، بحالة من الغضب الشديد، نتيجة الضرر البالغ، الذى لحق بمنازلهم وسط مطالب بضرورة ملاحقة المسئولين وإقالتهم، وصرف تعويضات مناسبة وتوفير مساكن بديلة.

قال السفير الألمانى يوليوس جيورج لوى، إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لديها رغبة فى زيارة مصر، لكن ليس هناك موعد محدد نظرا للموقف الحالى داخل ألمانيا.

وأوضح خلال مؤتمر صحفى عقد صباح اليوم، الأربعاء، فى مقر السفارة فى القاهرة إن الموقف الداخلى فى ألمانيا معقد بعض الشئ على المستوى الوطنى والأوروبى وحتى الدولى.

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم توفير 600 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، بمدينة رأس غارب، تحت تصرف اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، لتوزيعها على متضررى السيول، ابتداء من اليوم.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، فى بيان له اليوم،أن الوحدات جاهزة للتسليم الفورى، تشطيب كامل، 3 غرف وصالة، بمساحة 90 متراً، مشيراً إلى أنه منذ حدوث كارثة السيول تم التنسيق مع كل الجهات، لتخفيف الأضرار عن سكان المدينة، وتعويضهم.