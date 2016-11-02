الخارجية الأمريكية: لن نؤجل العملية السياسية بسوريا

واشنطن (أ ش أ)

انتقدت الخارجية الأمريكية، تصريحات وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو حول تأجيل العملية السياسية فى سوريا إلى أجل غير مسمى، وقالت "لن نؤجل العملية السياسية".

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربى- حسبما أفاد راديو (سوا) الأمريكى اليوم الأربعاء، أن واشنطن تبذل جهودها من أجل استئناف اللقاءات السياسية بين النظام والمعارضة السورية للتوصل إلى حل للأزمة السورية.

وكان وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو قد أعلن- فى وقت سابق- أن فشل الغرب فى كبح جماح الإرهابيين المتطرفين فى سوريا تسبب فى إرجاء استئناف محادثات السلام لأجل غير مسمى.