أخبار عاجلة

محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الخارجية الأمريكية: لن نؤجل العملية السياسية بسوريا

Google+ Print
الخارجية الأمريكية: لن نؤجل العملية السياسية بسوريا الخارجية الأمريكية: لن نؤجل العملية السياسية بسوريا

>واشنطن (أ ش أ)

انتقدت الخارجية الأمريكية، تصريحات وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو حول تأجيل العملية السياسية فى سوريا إلى أجل غير مسمى، وقالت "لن نؤجل العملية السياسية".

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربى- حسبما أفاد راديو (سوا) الأمريكى اليوم الأربعاء، أن واشنطن تبذل جهودها من أجل استئناف اللقاءات السياسية بين النظام والمعارضة السورية للتوصل إلى حل للأزمة السورية.

وكان وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو قد أعلن- فى وقت سابق- أن فشل الغرب فى كبح جماح الإرهابيين المتطرفين فى سوريا تسبب فى إرجاء استئناف محادثات السلام لأجل غير مسمى.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365