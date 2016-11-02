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مباحث العبور تضبط عملات مصرية مزورة بحوزة شخصين بالعبور

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مباحث العبور تضبط عملات مصرية مزورة بحوزة شخصين بالعبور مباحث العبور تضبط عملات مصرية مزورة بحوزة شخصين بالعبور

>القليوبية - حسن عفيفى

ألقت مباحث العبورالقبض على شخصين لقيامهما بترويج العملات المزيفة، حيث ضبط بحوزتهما مبلغ 33 ألف جنيه مزورة وتولت النيابة التحقيق.

 

تلقى اللواء مجدى عبد العال مدير الأمن، إخطارا بتمكن الملازم أول إسلام يسرى، ضابط مباحث إدارة تأمين العبور، والمعين خدمة القطاع الأول دائرة قسم العبور والقوة المرافقة من ضبط كلا من "عمرو م ش" سن 21 طالب بكلية طب أسنان جامعة للعلوم الحديثة "MSA"، و"محمود ع" سن 21 سايس جراج، وذلك أثناء استقلالهما السيارة رقم ر ق 1946 قيادة الأول والمملوكة لوالدته، وبحوزتهما مبلغ مالى قدره 33 ألف جنيه فئة المائتين جنيه مزورة.

 

وبمواجهة المتهمين المضبوطين اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، وأنهما تحصلا على المبلغ من المتهم الهارب، "مصطفى م" سايس جراج، وكانا فى طريقهما لبيعها لشخص يدعى "فرج السيد" وشهرته دندى، ومقيم النهضة القاهرة، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وضبط المتهمين الهاربين، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7983 جنح قسم العبور لسنة 2016م.


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