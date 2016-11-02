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المعارضة السورية تطالب الرئيس اللبنانى بسحب ميليشيات حزب الله من سوريا

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المعارضة السورية تطالب الرئيس اللبنانى بسحب ميليشيات حزب الله من سوريا المعارضة السورية تطالب الرئيس اللبنانى بسحب ميليشيات حزب الله من سوريا

>الرياض (أ ش أ)

طالب سالم المسلط المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية، الرئيس اللبنانى الجديد ميشال عون باتخاذ قرار سحب ميليشيات حزب الله اللبنانى من سوريا.

ودعا المسلط- حسبما ذكرت قناة (العربية) اليوم الأربعاء، عون إلى أن يجنب لبنان المخاطر ويحرص على سلامته، وينأى به بعيدا عن الأزمات الإقليمية، مشددا على ضرورة وضع حد لمن زج لبنان فى صراعات خدمة لأجندات خارجية.

ويعتبر (حزب الله) اللبنانى أحد أهم الميليشيات التى تدعم نظام الأسد فى حربه ضد الشعب السورى منذ نحو 6 أعوام. وتشارك ميليشيات حزب الله فى معظم المعارك الدائرة فى سوريا ضد الجيش السورى الحر، وتحاصر عددا من البلدات فى محيط العاصمة دمشق.


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