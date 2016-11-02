ناشطون سوريون يبتكرون جهازا لتضليل الطائرات الحربية الروسية

دمشق (أ ش أ)

ابتكر ناشطون سوريون جهازا جديدا يمكنه إصدار دخان كثيف يساهم فى تضليل الطائرات الحربية ويضع عائقا أمام استهدافها لمواقع المعارضة السورية والمدنيين، وذلك بعد اشتداد القصف الجوى الذى طال المدنيين فى حلب .

وذكرت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية الأربعاء، أن عدد من النشطاء قاموا ببث تسجيل مصور عبر مواقع التواصل الاجتماعى يظهر استخدام الأهالى للجهاز الجديد بهدف تشتيت الطيران الحربى والمروحى عن أحياء المدينة.

وجاءت الفكرة بعد ابتكارات عدة كان آخرها إشعال إطارات السيارات التالفة لحجب الرؤية عن الطائرات، باعتبارها طريقة للتخفيف من كثافة الغارات التى تشنها الطائرات الروسية والسورية.

من جانب آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها مدت وقفا لشن الضربات الجوية ضد أهداف فى مدينة حلب السورية حتى مساء الجمعة، وذلك لمنح المعارضة مزيدا من الوقت لمغادرة المدينة.