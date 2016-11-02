ضبط 2198 لتر سولار و124 اسطوانة و6 عاطلين هاربين من أحكام بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قامت اليوم مديرية أمن المنوفية بالاشتراك مع مديرية التموين برئاسة العقيد مجدى جميل رئيس المباحث،المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين، تحت إشراف اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية، واللواء ياسر زهنى مدير المباحث الجنائية.

وأسفرت القضية رقم 13445جنح مركز الشهداء لسنة 2016 ضد "هـ . م . ن" مسئول عن مزرعة دواجن بمركز الشهداء، و(124اسطوانة غاز سعة 12.5كجم) فى القضية رقم13446جنح مركز الشهداء لسنة ،2016 ضد "م . ر . م . ع" مسئول عن طلمبة رصيف بمركز الشهداء وتم ضبط (2198 لتر سولار مدعم ).

وشنت مديرية أمن المنوفية، حملة مكبرة تحت إشراف اللواء ياسر زهنى مدير المباحث الجنائية، بعدد من مراكز المحافظة، وأسفرت عن ضبط متهمين بمراكز السادات، شبين الكوم، تلا، منوف، الباجور وهاربين من أحكام مابين 5 سنوات حتى 25عاما، فى جنايات حيازة سلاح ومخدرات وسرقة وقتل، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورين .