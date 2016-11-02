أخبار عاجلة

محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 2198 لتر سولار و124 اسطوانة و6 عاطلين هاربين من أحكام بالمنوفية

Google+ Print
ضبط 2198 لتر سولار و124 اسطوانة و6 عاطلين هاربين من أحكام بالمنوفية ضبط 2198 لتر سولار و124 اسطوانة و6 عاطلين هاربين من أحكام بالمنوفية

>المنوفية - محمد فتحى

قامت اليوم مديرية أمن المنوفية بالاشتراك مع مديرية برئاسة العقيد مجدى جميل رئيس المباحث،المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين، تحت إشراف اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية، واللواء ياسر زهنى مدير المباحث الجنائية.

 

 وأسفرت القضية رقم 13445جنح مركز الشهداء لسنة 2016 ضد "هـ . م . ن" مسئول عن مزرعة دواجن بمركز الشهداء، و(124اسطوانة غاز سعة 12.5كجم) فى القضية رقم13446جنح مركز الشهداء لسنة ،2016 ضد "م . ر . م . ع" مسئول عن طلمبة رصيف بمركز الشهداء وتم ضبط (2198 لتر سولار مدعم ).

 

وشنت مديرية أمن المنوفية، حملة مكبرة تحت إشراف اللواء ياسر زهنى مدير المباحث الجنائية، بعدد من مراكز المحافظة، وأسفرت عن ضبط متهمين بمراكز السادات، شبين الكوم، تلا، منوف، الباجور وهاربين من أحكام مابين 5 سنوات حتى 25عاما، فى جنايات حيازة سلاح ومخدرات وسرقة وقتل، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورين .

   


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات

''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات