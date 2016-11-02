ضبط صاحب مصنع حلويات بحوزته 9 طن مواد غذائية مجهولة فى باب الشعرية

كتب إبراهيم أحمد - عبد الله محمود

تمكن ضباط شرطة التموين من ضبط صاحب مصنع مواد غذائية جمع وخزن مواد غذائية مجهولة المصدر بقصد طرحها فى السوق لتحقيق أرباح غير مشروعة فى باب الشعرية.

ووردت معلومات إلى ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة بقيام "محمد.ح.ح 44 سنة " صاحب مصنع حلوى بدون ترخيص دائرة قسم شرطة باب الشعرية، بتخزين مواد غذائية مجهولة المصدر لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المصنع على 3 أطنان فول سودانى، و 5 أطنان حلوى، و1.500 طن سكر مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي بيانات بقصد تصنيع الحلوى وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعه.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

الحلوى التى يتم تصنيعها بمواد مجهولة