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مدير أمن البحيرة يعقد اجتماعا بالعمد والمشايخ لتحقيق منظومة الأمن المتكامل

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مدير أمن البحيرة يعقد اجتماعا بالعمد والمشايخ لتحقيق منظومة الأمن المتكامل مدير أمن البحيرة يعقد اجتماعا بالعمد والمشايخ لتحقيق منظومة الأمن المتكامل

>البحيرة جمال أبو الفضل - ناصرجودة

عقد قبل قليل اللواء علاء الدين شوقى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، اجتماعا بالعمد والمشايخ وبحضور اللواء عبد العزيز خضر نائب المدير واللواء محمد خريصة، مدير إدارة البحث الجنائى بالبحيرة وعدد من قيادات المديرية.

وأكد اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، على الدور الحيوى والفعال للعمد والمشايخ فى تحقيق منظومة الأمن المتكامل وقناعة منه فى دورهم الأساسى كل فى مكان عمله .

وتناول الاجتماع بحث كل معوقات سير العمل واستمع مدير الأمن إلى مقترحات العمد والمشايخ لتطوير الأداء وحفظ النظام، كما أكد شوقى على حسن المعاملة بين أعضاء هيئة الشرطة ومعاملة المواطنين المعاملة الحسنة والجيدة فى إطار القانون والعمل على إحساس المواطنين بالأمن والطمأنينة، وذلك من خلال تفعيل دور الأكمنة الموجودة على مداخل ومخارج القرى  وتنشيطها .

وحث اللواء علاء الدين شوقى مدير أمن البحيرة الجميع على بذل المزيد من الجهد لتحقيق رسالة الأمن حتى نتمكن من العبور بمصرنا الحبيبة إلى بر الأمان.

 


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