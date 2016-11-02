الأزهر يسلم 5 ملايين جنيه لـ650 أسرة من متضررى السيول بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

قال الشيخ محمد العبد، مدير عام الحسابات الخاصة بمشيخة الأزهر الشريف، إن فريق عمل البحث الميدانى لحصر الأسر المتضررة ومعاينة الأضرار على أرض الواقع بمحافظة سوهاج، انتهى من كافة أعمال الحصر من خلال عمل خطة عاجلة، تمثلت فى صرف الإعانات المادية العاجلة حسب حالة كل أسرة وحجم الضرر الواقع عليها حيث وبلغت جملة الأسر المضارة بنجع عطية والصوامعة شرق وقرية الحاجر بلغت 650 أسرة وبلغت جملة المبالغ التى تم صرفها 5 ملايين جنيه.

وأضاف "العبد"، لـ "اليوم السابع"، أنه يتم صرف من 5000 إلى 10000 للأسرة حسب الأضرار والخسائر، ببيت الزكاة ومشيخة الأزهر، وأننا قمنا بنقل المستحقين للتعويضات من منازلهم وحتى مقر استراحة هيئة كبار علماء الأزهر الشريف بمدينة ناصر الصرف بأتوبيسات المشيخة.

وأكد "العبد" أن هناك خطة ممتدة، تتمثل فى قيام القافلة برفع كفاءة المنازل المتضررة، سواء بالترميم أو إعادة البناء، كما ستقوم القافلة أيضاً بالتنسيق مع محافظة سوهاج بعمل قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبى على أهالى القرى المضارة خلال الأسبوع المقبل.