القبض على تلميذ إعدادى يستخدمه الإخوان لتصوير ورصد سيارات الشرطة بالتبين

كتب كربم صبحى

أمر المستشار أحمد سلامة مدير نيابة الطفل بالقاهرة، بحجز تلميذ بالمرحلة الإعدادية تستخدمه جماعة الإخوان الإرهابية، لرصد وتصوير سيارات الشرطة بمنطقة التبين، وذلك لحين وصول تحريات الأمن الوطنى.

وتبين من التحريات والتحقيقات، أن جماعة الإخوان الإرهابية استخدمت المتهم كونه طفلا يبلغ من العمر 15 سنة، لإبعاد أعين الأمن عنهم، حيث يستخدم المتهم هاتفه فى تصوير سيارات الشرطة وإرسال الصور لعناصر الجماعة، لتفيذ عمليات إرهابية ضد قوات الشرطة، كما تبين من التحريات أن الطفل عثر بهاتفه على عدة صور لسيارات شرطة وإرسالها عبر الإنترنت لعناصر الجماعة الإرهابية.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم كان يستخدم فى تنفيذ عمليات تخريبية ضد ضباط الشرطة ومؤسسات الدولة يوم 11 نوفمبر.

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