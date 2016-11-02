وزير الإسكان يبحث مع عدد من المستثمرين السياحيين تنفيذ مشروعات بالعلمين

عقد الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سلسلة من اللقاءات مع عدد من المستثمرين السياحيين، بهدف الترويج لمشروعات مدينة العلمين الجديدة.

وأوضح وزير الإسكان إن المخطط العام المقترح لمدينة العلمين الجديدة يمثل نموذجا جديدا للمدن الساحلية المصرية، التى تحقق تنمية متكاملة، وتوفر أساسا اقتصاديا متنوعا يعتمد على أنشطة السياحة، والزراعة، والصناعة، والتجارة، والبحث العلمى.

وأضاف متولي أن الهدف من هذه اللقاءات هو الرد على استفسارات المستثمرين السياحيين، وشرح مخطط المدينة لهم، وكذا الاتفاق على آليات طرح الأراضى السياحية بالمدينة، والمحفزات التى ستوفرها الدولة بالمرحلة الأولى للمدينة.

من جانبهم، أكد المستثمرون السياحيون أنهم جاهزون لضخ الاستثمارات فى المشروعات المقترحة بمدينة العلمين الجديدة، ومستعدون لتنفيذ ما لا يقل عن 18 فندقا فى هذه المنطقة المتميزة.