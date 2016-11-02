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اتحاد الصناعات: قرارت المجلس الأعلى للاستثمار «مشجعة»

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اتحاد الصناعات: قرارت المجلس الأعلى للاستثمار «مشجعة» اتحاد الصناعات: قرارت المجلس الأعلى للاستثمار «مشجعة»

محمد زكي السويدي

أكد المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات أن القرارات التى إتخذها المجلس الأعلي للاستثمار ممتازة ومشجعة، خاصة للقطاع الصناعي والزراعي والاستثماري، ومن شأنها الاسهام فى تحسين الاقتصاد ودوران عجلة الانتاج بشكل أكبر.

وأوضح السويدي اليوم الأربعاء أن تلك القرارات تعمل على تشجيع الاستثمار بقوة خاصة فى الصعيد وتحل مشاكل الكثير من المستثمرين فى تعاملاتهم مع الضرائب، كما تساهم في حل مشاكل الاستثمار الزراعي والتصالح مع المستثمرين.

وأشار إلى أهمية قرار إعطاء وزير الصناعة الحق في اصدار تراخيص مؤقتة للصناع لمدة عام لحين توفيق اوضاعهم مع الضرائب ,لافتا إلى أن تلك القرارت تساهم فى انضمام القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.

وأعرب السويدى عن تفاؤله حيال القرارات التى اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار فى اولى جلساته مشيرا إلى أن سيتم وضع جدول اعماله من قبل رئيس الجمهورية ووزيرة الاستثمار.

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