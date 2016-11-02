"تعليم الإسكندرية" توصى بتضمين المشروعات القومية بأنشطة الإذاعة المدرسية

الإسكندرية - هناء أبو العز

أصدر جمعة ذكرى، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، تعليمات مشددة بتنفيذ، وتفعيل وتعميم ما جاء بالكتاب الدورى بجميع المدارس، واعتبار الأمر مهمًا وعاجلًا لما يشمله من غرس للانتماء فى نفوس أبنائنا وتوعية بما يقدمه الوطن، وكذلك غرس روح التعاون والمشاركة بإخلاص وفاعلية فى خدمة بلدنا لأن حقوق الأوطان فوق حقوق الإنسان، تفعيلا للكتاب الدورى رقم 53 لعام 2016 بشأن التوعية بالمشروعات القومية الوطنية العملاقة .

وشملت القرارات تضمين الإذاعة المدرسية فقرة يومية عن أحد المشروعات القومية والفوائد التى تعود على الوطن والمواطن من خلالها، بالإضافة إلى أن تتناول الأنشطة المدرسية الأخرى كالصحافة المدرسية والخطابة والمناظرات هذه المشروعات.

وأكد "ذكرى" ضرورة إقامة مسابقات تدور حول المشروعات القومية، من خلال كتابة أبحاث أو مقالات أو قصص كثيرة، موضحًا بإمكانية الاستعانة بكتاب المشروعات القومية العملاقة قاطرة التنمية الصادر عن الهيئة العامة للاستعلامات، والذى تم رفعه على الموقع الرسمى للهيئة، وستتم إتاحته على الموقع الرسمى للوزارة.