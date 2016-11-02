"تموين" الأسكندرية تداهم مصنع مستحضرات تجميل بدون ترخيص

الإسكندرية- هناء أبو العز

داهمت مباحث التموين والتجارة الداخلية بالأسكندرية، مصنع لمستحضرات التجميل، ينتج مواد غير مطابقة للمواصفات وغير مسجلة بوزارة الصحة.

ووردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، برئاسة العميد ياسر حمد، بقيام "ع .م" 28 سنة صاحب مصنع مستحضرات تجميل ومنظفات " بدون ترخيص "، بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الغش التجارى، حيث يقوم بتصنيع مستحضرات التجميل والمنظفات الغير مطابقة للمواصفات القياسية، مستخدماً مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر وتعبئتها داخل عبوات مدون عليها بيانات تجارية وهمية، وذلك بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة فى هذا الشأن.

تم إستهداف المصنع وضبط 5250 عبوة جيل شعر، و 4800 عبوة منظف أوانى، و 10براميل جيل وصابون سائل، وتبين ان جميع المضبوطات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات وغير مسجلة بوزارة الصحة.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة ثان الرمل وجارى العرض على النيابه العامة لمباشرة التحقيقات.