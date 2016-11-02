أخبار عاجلة

محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"تموين" الأسكندرية تداهم مصنع مستحضرات تجميل بدون ترخيص

Google+ Print
"تموين" الأسكندرية تداهم مصنع مستحضرات تجميل بدون ترخيص "تموين" الأسكندرية تداهم مصنع مستحضرات تجميل بدون ترخيص

>الإسكندرية- هناء أبو العز

داهمت مباحث والتجارة الداخلية بالأسكندرية، مصنع لمستحضرات التجميل، ينتج مواد غير مطابقة للمواصفات وغير مسجلة بوزارة الصحة.

 

 ووردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، برئاسة العميد ياسر حمد، بقيام "ع .م" 28 سنة صاحب مصنع مستحضرات تجميل ومنظفات " بدون ترخيص "، بدائرة قسم شرطة ثان الرمل،  بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الغش التجارى،  حيث يقوم بتصنيع مستحضرات التجميل والمنظفات الغير مطابقة للمواصفات القياسية،  مستخدماً مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر وتعبئتها داخل عبوات مدون عليها بيانات تجارية وهمية، وذلك بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة فى هذا الشأن.

 

تم إستهداف المصنع  وضبط 5250  عبوة جيل شعر، و 4800 عبوة منظف أوانى، و 10براميل جيل وصابون سائل، وتبين ان جميع المضبوطات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات وغير مسجلة بوزارة الصحة.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة ثان الرمل  وجارى العرض على النيابه العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات

''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات