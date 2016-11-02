طرح 6 طن من اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين في المنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة بالمنيا، الأربعاء، عن طرح 6 طن من اللحوم بأسعار مخفضة من خلال منافذ الوحدة المحلية، وذلك في إطار تخفيف العبء عن المواطنين، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار اللحوم البلدية، ومواجهة جشع التجار.

وأوضح محمد سيد رئيس مركز ومدينة مغاغة، في بان صادر عنه اليوم، أنه تم طرح 4 طن من اللحوم السودانية، و2 طن لحوم مصنعة على منافذ الوحدة المحلية بالمدينة وبشارع طه حسين وقرية ميانة .

وأضاف سيد، أن منافذ التوزيع لاقت إقبالا من المواطنين، حيث أعرب الأهالي عن شكرهم وتقديرهم للجهود المبذولة من قبل الحكومة والتي تسعى جاهدة لتوفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، مشيرا إلى أنه تم التوزيع تحت إشراف رؤساء الوحدات القروية ورؤساء الأحياء.