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الأهلي يختتم استعداداته للقاء طنطا غدًا

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الأهلي يختتم استعداداته للقاء طنطا غدًا الأهلي يختتم استعداداته للقاء طنطا غدًا

فريق الأهلي

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة طنطا بالدوري في العاشرة صباح غدا الخميس.
> ويؤدي الفريق مرانه على ملعب التتش في العاشرة صباح الخميس، ثم يتناول اللاعبون الإفطار عقب المران، على أن يتوجه الفريق بعدها إلى مدينة المنصورة للمبيت بها، استعدادا للمباراة التي تقام يوم الجمعة.
> ومن المقرر أن يتوجه الفريق صباح الجمعة إلى مدينة المحلة التي تستضيف المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة الثامنة بالدوري.

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