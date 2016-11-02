مفتي الجمهورية يغادر إلى روما للمشاركة بمؤتمر «الحوار بين أتباع الأديان»

غادر مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام إلى العاصمة الإيطالية روما للمشاركة في المؤتمر الدولي للحوار بين أتباع الأديان، والذي ينعقد غدا الخميس وبعد غد في الجامعة الغريغورية الحبرية بالفاتيكان بدعوة من مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات.

وأوضح بيان لدار الإفتاء اليوم الأربعاء – أن مفتي الجمهورية سيلتقى – على هامش المؤتمر – البابا فرانسيس بابا الفاتيكان ، حيث يعرض فضيلته تجربة دار الإفتاء المصرية الرائدة في نشر ثقافة التسامح والتعايش في الداخل والخارج ، وتعزيز الحوار بين أتباع الأديان والثقافات ، كما سيستعرض فضيلته ما قامت به الدار من مجهودات من أجل مواجهة الفكر المتطرف الذي يسعى إلى الإقصاء ونشر الكراهية وسفك الدماء.

كما سيتحدث فضيلة المفتي في كلمته الرئيسية في المؤتمر عن قيمة الرحمة في الإسلام ، ودورها في تعزيز السلام والتعايش بين البشر جميعهم باختلاف عقائدهم وأجناسهم ، وسيتعرض فضيلة المفتي لنماذج من خلق الرحمة في السيرة النبوية العطرة لنبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم ونماذج تبين كيف رسخت الرحمة ثقافة التعايش والسلام في المجتمع الإسلامي عبر التاريخ.

كما سيتعرض فضيلة المفتي إلى كيفية ترسيخ خلق الرحمة في عالمنا اليوم ومدى تأثيره في بناء جسور السلام والمودة بين البشر جميعا من أجل تحقيق عمارة الكون.

أ ش أ